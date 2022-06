Reggina, l’appello del sindaco: “Club è bene troppo prezioso per accettare che svanisca” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha voluto lanciare un appello per sensibilizzare qualsiasi illustre personaggio ad acquistare la Reggina, il cui futuro appare in bilico. Queste le sue parole: “Il Club è un bene troppo prezioso per accettare di vederla svanire. Sono certo che di ciò è consapevole anche chi sta dedicando tempo ai tavoli e sta pensando di investire risorse personali. Il mio appello è accorato ma non nella veste di singolo appassionato e tifoso. Sento l’obbligo morale di invitare il potenziale acquirente ad una spinta emotiva ed etica ulteriore che vada anche al di là delle legittime valutazioni strettamente imprenditoriali”. “Tanto più se si dovesse trattare di imprenditore calabrese. Egli sa perfettamente quanto la nostra terra abbia ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilfacente funzioni Carmelo Versace ha voluto lanciare un appello per sensibilizzare qualsiasi illustre personaggio ad acquistare la, il cui futuro appare in bilico. Queste le sue parole: “Ilè unperdi vederla svanire. Sono certo che di ciò è consapevole anche chi sta dedicando tempo ai tavoli e sta pensando di investire risorse personali. Il mio appello è accorato ma non nella veste di singolo appassionato e tifoso. Sento l’obbligo morale di invitare il potenziale acquirente ad una spinta emotiva ed etica ulteriore che vada anche al di là delle legittime valutazioni strettamente imprenditoriali”. “Tanto più se si dovesse trattare di imprenditore calabrese. Egli sa perfettamente quanto la nostra terra abbia ...

