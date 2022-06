Referendum, Calderoli spiega il flop: «Un complotto: così Corte costituzionale e governo hanno affossato i quesiti» – Il video (Di lunedì 13 giugno 2022) A spoglio ancora in corso, ma con il quorum chiaramente irraggiungibile, tocca al leghista Roberto Calderoli tirare le somme della campagna referendaria fallita. Dal quartier generale della Lega in via Bellerio a Milano, l’ex ministro elenca i colpevoli della sconfitta, a cominciare da quello che chiama chiaro e tondo un complotto: «Spiace rispetto a una serie di concause che hanno portato a questo risultato. Non ho il minimo problema a dire che, secondo me, c’è stato un complotto che ha agito con singoli soggetti, magari non in forma associativa, ma ciascuno ci ha messo del suo, perché questo quorum non potesse essere raggiunto». I segnali scoraggianti sarebbero iniziati sin dall’approvazione dei quesiti referendari, quando la Corte costituzionale: «ha negato ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) A spoglio ancora in corso, ma con il quorum chiaramente irraggiungibile, tocca al leghista Robertotirare le somme della campagna referendaria fallita. Dal quartier generale della Lega in via Bellerio a Milano, l’ex ministro elenca i colpevoli della sconfitta, a cominciare da quello che chiama chiaro e tondo un: «Spiace rispetto a una serie di concause cheportato a questo risultato. Non ho il minimo problema a dire che, secondo me, c’è stato unche ha agito con singoli soggetti, magari non in forma associativa, ma ciascuno ci ha messo del suo, perché questo quorum non potesse essere raggiunto». I segnali scoraggianti sarebbero iniziati sin dall’approvazione deireferendari, quando la: «ha negato ...

Pubblicità

LegaSalvini : Referendum sulla Giustizia, Roberto #Calderoli: “Lamorgese deve dimettersi” 'Il responsabile della regolarità del… - fattoquotidiano : Referendum, Calderoli: “Complotto per non raggiungere quorum” Ultim'ora - infoitinterno : Referendum giustizia, Calderoli: «C'è stato un complotto perché non si raggiungesse il quorum» - infoitinterno : Referendum, Calderoli: dispiace, ma la Lega ci ha messo la faccia - infoitinterno : Referendum, dopo la debacle Salvini non si presenta mentre Calderoli invoca il complotto e punta il dito… -