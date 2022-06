Lulù GF Vip, è successo davvero: ci vanno giù pesante, colpo basso (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorni fa Lulù Selassié ha compiuto 24 anni: guardate cos’è successo sotto il video dei festeggiamenti pubblicato da Chi, colpo basso! Nonostante il difficile periodo dovuto alla rottura con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié può contare sull’affetto delle sue amate sorelle Jessica e Clarissa. Le due le sono sempre accanto e in occasione del suo 24esimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorni faSelassié ha compiuto 24 anni: guardate cos’èsotto il video dei festeggiamenti pubblicato da Chi,! Nonostante il difficile periodo dovuto alla rottura con Manuel Bortuzzo,Selassié può contare sull’affetto delle sue amate sorelle Jessica e Clarissa. Le due le sono sempre accanto e in occasione del suo 24esimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, il compleanno di Lulù Selassiè scatena una lite tra due ex gieffini #GrandeFratello… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il compleanno di Lulù Selassiè scatena una lite tra due ex gieffini - infoitcultura : Gf Vip 6, Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma - Stefmisano : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma L’ex Vippona aveva com… - Quellochetutti1 : Lite al compleanno di #LuluSelassie Tra due ex concorrenti del #GFvip Qui i dettagli di ciò che è successo ????… -