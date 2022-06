Il quasi addio di Mertens: «Pensavo di restare al Napoli. Strano che abbiano aspettato così tanto» (Di lunedì 13 giugno 2022) Non è ancora finita la telenovela Mertens. Ma dal Belgio arrivano dichiarazioni che lasciano poche speranze a chi tifa per la permanenza del belga a Napoli. Dries Mertens “Concernant une prolongation de contrat au Napoli, je n’ai encore rien entendu. J’espère que ça sortira dans les prochains jours ou semaines et je pourrai vous donner des nouvelles” — Actu @BelRedDevils (@BelgianPlayers) June 13, 2022 Ha detto che non ha sentito ancora nessuno e che spera di avere notizie nei prossimi giorni. Ha anche detto: Il mio futuro? Voglio la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo ma penso molto alla mia scelta del club. Pensavo di restare al Napoli. Strano che abbiano aspettato così ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Non è ancora finita la telenovela. Ma dal Belgio arrivano dichiarazioni che lasciano poche speranze a chi tifa per la permanenza del belga a. Dries“Concernant une prolongation de contrat au, je n’ai encore rien entendu. J’espère que ça sortira dans les prochains jours ou semaines et je pourrai vous donner des nouvelles” — Actu @BelRedDevils (@BelgianPlayers) June 13, 2022 Ha detto che non ha sentito ancora nessuno e che spera di avere notizie nei prossimi giorni. Ha anche detto: Il mio futuro? Voglio la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo ma penso molto alla mia scelta del club.dialche...

