Ida Platano | messaggio a sorpresa a Tina Cipollari | “Devo chiedere scusa”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Le due protagoniste femminile di Uomini e Donne, una tronista e l’altra opinionista, potrebbero riavvicinarsi clamorosamente Tra i volti ormai storici e più apprezzati del panorama di Uomini e Donne vi sono due protagoniste femminili che, molto spesso, non dimostrano grande feeling l’una verso l’altra in trasmissione. Si tratta di Ida. L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CheDonnait : Il ricordo di Ida #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano allarma i fan: 'Ho la faccia gonfia, gli occhi gonfi' - Quellochetutti1 : Poco fa #IdaPlatano ha fatto un gesto inaspettato per #TinaCipollari Ecco cosa è successo ?? - Novella_2000 : Luigi Strangis manda un videomessaggio al figlio di Ida Platano: “Stai forte sempre” - MondoTV241 : Amici 21, Luigi Strangis gesto d'affetto verso il figlio di Ida Platano, ecco cosa è successo #luigistrangis… -

una storica protagonista del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore oltre a condividere sui social una citazione eloquente ha postato gli ...Si parte da due presenze ormai fisse, ovvero le dame Gemma Galgani e. Le amiche, salva cambiamenti dell'ultimo minuto, continueranno a far parte del parterre. Trono Over: tra riconferme ...Le due protagoniste femminile di Uomini e Donne, una tronista e l'altra opinionista, potrebbero riavvicinarsi clamorosamente ...Ida Platano perde le staffe sui social. La dama di Uomini e donne trono over questa mattina è apparsa a dir poco furiosa dopo aver fatto i conti con una serie di messaggi che le sono stati recapitati ...