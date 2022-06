Gianni Morandi, il triste messaggio dell’ex moglie: “Un grande dolore…” | A distanza di anni l’amara verità (Di lunedì 13 giugno 2022) Laura Efrikian è tornata a parlare del famosissimo artista di Monghidoro. La donna ha svelato alcuni retroscena del passato Al giorno d’oggi Gianni è felicemente sposato con la sua amatissima Anna, insieme alla quale trascorre la maggior parte del tempo libero. I due stanno insieme da ormai diversi anni, con le nozze celebrate nel novembre del 2004. La coppia in precedenza, per l’esattezza nel 1997, ha dato vita al giovane Pietro. Il ragazzo ha seguito le orme del padre intraprendendo una carriera nel mondo della musica con il nickname di Tredici Pietro. Gianni Morandi (Websource)Naturalmente non sarà semplice per lui raggiungere la fama ed i successi del padre, il quale è considerato da chiunque uno dei massimi esponenti della canzone italiana. Lo scorso inverno, ... Leggi su kronic (Di lunedì 13 giugno 2022) Laura Efrikian è tornata a parlare del famosissimo artista di Monghidoro. La donna ha svelato alcuni retroscena del passato Al giorno d’oggiè felicemente sposato con la sua amatissima Anna, insieme alla quale trascorre la maggior parte del tempo libero. I due stanno insieme da ormai diversi, con le nozze celebrate nel novembre del 2004. La coppia in precedenza, per l’esattezza nel 1997, ha dato vita al giovane Pietro. Il ragazzo ha seguito le orme del padre intraprendendo una carriera nel mondo della musica con il nickname di Tredici Pietro.(Websource)Naturalmente non sarà semplice per lui raggiungere la fama ed i successi del padre, il quale è considerato da chiunque uno dei massimi esponenti della canzone italiana. Lo scorso inverno, ...

Pubblicità

evavibora : è in momenti come questo che vorrei avere un gianni morandi personale che mi dice che sto andando forte anche se palesemente non è così - GiCivi : Quali sono le sue letture e visioni cinematografiche? “Ho letto un libro di Calasso che mi ha molto stimolata: L’in… - GammaStereoRoma : Gianni Morandi - Apri tutte le porte - RVallesina : Gianni Morandi - Apri tutte le porte - radiofmfaleria : GIANNI MORANDI - Si Può Dare Di Più -