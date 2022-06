Firenze, sparatoria in via Baracca: fermato il 72enne indagato, trovati arma e bossoli (Di lunedì 13 giugno 2022) il pm ha emesso un decreto di fermo a carico di un indagato, Francesco Vescovo 72enne italiano. Lo stesso si trovava agli arresti domiciliari nello stabile dove si e' svolta la sparatoria. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 giugno 2022) il pm ha emesso un decreto di fermo a carico di un, Francesco Vescovoitaliano. Lo stesso si trovava agli arresti domiciliari nello stabile dove si e' svolta la. L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sparatoria in un palazzo a Firenze, feriti due uomini - #ANSA - corrierefirenze : #Firenze, sparatoria in via Baracca: fermato 72enne per tentato omicidio - CatelliRossella : ??????Sparatoria in un palazzo a Firenze, feriti due uomini - Toscana - - zazoomblog : Firenze sparatoria in condominio: fermato il 72enne indagato trovati arma e bossoli - #Firenze #sparatoria… - FirenzePost : Firenze, sparatoria in condominio: fermato il 72enne, trovati arma e bossoli -