È morto in carcere il boss di camorra cui si ispirò Saviano per Genny Savastano (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Il boss Cosimo Di Lauro è morto questa mattina al carcere di Milano Opera dove era detenuto al carcere duro dal 2005 quando fu arrestato durante la prima faida di Scampia a Napoli. Alle 7.10 la comunicazione all'avvocato difensore Saverio Senese: "Suo assistito è deceduto". Aveva 49 anni ed era recluso per 416 bis e omicidio. La difesa aveva chiesto più volte una perizia per turbe psichiche sospette. 'Il principe', 'The designer don', ''o chiatto'. Cosimo Di Lauro, classe 1973, nella galassia del crimine organizzato di Napoli si era guadagnato un posto di primo piano ben prima di diventare il reggente dell'omonimo clan nel periodo in cui il quartiere di Scampia entrò nelle cronache internazionali per la cruenta lotta tra cosche legata al controllo di quella che era la piazza di spaccio più grande d'Europa. Il ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - IlCosimo Di Lauro èquesta mattina aldi Milano Opera dove era detenuto alduro dal 2005 quando fu arrestato durante la prima faida di Scampia a Napoli. Alle 7.10 la comunicazione all'avvocato difensore Saverio Senese: "Suo assistito è deceduto". Aveva 49 anni ed era recluso per 416 bis e omicidio. La difesa aveva chiesto più volte una perizia per turbe psichiche sospette. 'Il principe', 'The designer don', ''o chiatto'. Cosimo Di Lauro, classe 1973, nella galassia del crimine organizzato di Napoli si era guadagnato un posto di primo piano ben prima di diventare il reggente dell'omonimo clan nel periodo in cui il quartiere di Scampia entrò nelle cronache internazionali per la cruenta lotta tra cosche legata al controllo di quella che era la piazza di spaccio più grande d'Europa. Il ...

