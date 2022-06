Camorra: Cosimo Di Lauro morto in carcere a Milano (Di lunedì 13 giugno 2022) È deceduto, nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo Di Lauro, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di 41 bis. Secondo quando si è appreso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) È deceduto, neldi Opera, a, l'ex reggente del clan diDi, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di 41 bis. Secondo quando si è appreso ...

Pubblicità

infoitinterno : Camorra: morto in carcere ad Opera il boss Cosimo Di lauro - rep_napoli : Camorra, muore in carcere a Milano il boss Cosimo Di Lauro [di Irene de Arcangelis] [aggiornamento delle 13:54] - MediasetTgcom24 : Camorra, il boss Cosimo Di Lauro morto in carcere a Milano #marco #milanese #paolodilauro #cosimo #dda - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Camorra, morto in carcere a #Milano il boss Cosimo Di Lauro - leggoit : Cosimo di Lauro, morto a 49 anni in carcere a Milano il boss della camorra: diede vita alla prima faida di Scampia -