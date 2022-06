Tabellone Wta Nottingham 2022, Sakkari numero uno: c’è Camila Giorgi (Di domenica 12 giugno 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Nottingham 2022 (erba). La testa di serie numero uno è la greca Maria Sakkari. Per l’Italia c’è al via solamente una giocatrice. Si tratta di Camila Giorgi, che torna in campo dopo l’ottimo ottavo di finale raggiunto al Roland Garros. L’azzurra è pronta a far bene su una superficie che storicamente le ha sempre riservato belle soddisfazioni. Presente anche la stella di casa Emma Raducanu. Presenti la cinese Shuai Zhang, l’australiana Ajla Tomljanovic e l’americana Alison Riske. Di seguito il Tabellone completo con tutti gli accoppiamenti nel dettaglio. CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI IL Tabellone COMPLETO FINALE (7) Haddad Maia b. (6) Riske 6-4 1-6 6-3 SEMIFINALI (7) Haddad Maia b. ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di(erba). La testa di serieuno è la greca Maria. Per l’Italia c’è al via solamente una giocatrice. Si tratta di, che torna in campo dopo l’ottimo ottavo di finale raggiunto al Roland Garros. L’azzurra è pronta a far bene su una superficie che storicamente le ha sempre riservato belle soddisfazioni. Presente anche la stella di casa Emma Raducanu. Presenti la cinese Shuai Zhang, l’australiana Ajla Tomljanovic e l’americana Alison Riske. Di seguito ilcompleto con tutti gli accoppiamenti nel dettaglio. CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI ILCOMPLETO FINALE (7) Haddad Maia b. (6) Riske 6-4 1-6 6-3 SEMIFINALI (7) Haddad Maia b. ...

