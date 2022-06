Svizzera-Portogallo stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per Svizzera-Portogallo, partita valevole per la quarta giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Allo stadio di Ginevra scendono in campo per una sfida che mette in palio punti importanti in ottica Final Four. All’andata, pochi giorni fa, i lusitani si imposero 4-0 ed ora gli elvetici vanno a caccia di riscatto. Chi si aggiudicherà la partita? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 12 giugno. La partita sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Action (canale 206 del satellite) e in streaming su Sky Go e Now, ma anche in diretta tv in chiaro su canale 20 (e in streaming su Mediaset Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per, partita valevole per la quarta giornata della Uefa. Allo stadio di Ginevra scendono in campo per una sfida che mette in palio punti importanti in ottica Final Four. All’andata, pochi giorni fa, i lusitani si imposero 4-0 ed ora gli elvetici vanno a caccia di riscatto. Chi si aggiudicherà la partita? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 12 giugno. La partita sarà trasmessa intv per gli abbonati su Sky Sport Action (206 del satellite) e insu Sky Go e Now, ma anche intv in chiaro su20 (e insu Mediaset Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati ...

Pubblicità

infoitsport : Portogallo, Santos: 'Il 4-0 con la Svizzera? Risultato anomalo, nazionale in crescita' - infoitsport : Svizzera-Portogallo, ok la 'combo' X2 più Multigol 2-4 - Luxgraph : Svizzera-Portogallo, ok la 'combo' X2 più Multigol 2-4 - Calciodiretta24 : Calcio in tv: ecco dove vedere Svizzera - Portogallo - infoitsport : Portogallo in Svizzera senza Cristiano Ronaldo -