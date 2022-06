Mercato Milan – Bremer, duello di mercato con l’Inter: le ultime / News (Di domenica 12 giugno 2022) Le ultime sul mercato del Milan. Gleison Bremer è l'alternativa a Sven Botman: si accende un vero e proprio duello con l'Inter Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 giugno 2022) Lesuldel. Gleisonè l'alternativa a Sven Botman: si accende un vero e propriocon l'Inter

Pubblicità

CorSport : 'Il #Milan vuole #Gavi, rossoneri pronti a pagare la clausola' ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - infoitsport : Mercato Milan – Scamacca, il Sassuolo spara alto: occhio alle contropartite - MilanPress_it : Mercato #Milan, per la difesa il nome nuovo è #Marì, in attacco #Lang vicino?????? -