Calciomercato Juventus, preso l’attaccante: ecco le cifre, firma a breve (Di domenica 12 giugno 2022) Sembra tutto fatto per il primo colpo di mercato della Juventus; i bianconeri sono pronti ad accogliere il nuovo acquisto. La Juventus ha bisogno di almeno tre acquisti: un centrale difensivo, un centrocampista di assoluto livello e un attaccante che sia in grado di non far rimpiangere Dybala, vicino alla firma con l’Inter. Operazioni non semplici ma la società bianconera si sta muovendo per fare avere ad Allegri la rosa pronta il prima possibile. In questi giorni si è parlato tanto di Pogba e della possibilità che il francese venga annunciato a breve; se da una parte l’ex centrocampista dello United è realmente ad un passo dal tornare a vestite bianconero, dall’altra sembra che il primo colpo della Juventus possa essere l’attaccante. Andiamo a vedere di chi stiamo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 12 giugno 2022) Sembra tutto fatto per il primo colpo di mercato della; i bianconeri sono pronti ad accogliere il nuovo acquisto. Laha bisogno di almeno tre acquisti: un centrale difensivo, un centrocampista di assoluto livello e un attaccante che sia in grado di non far rimpiangere Dybala, vicino allacon l’Inter. Operazioni non semplici ma la società bianconera si sta muovendo per fare avere ad Allegri la rosa pronta il prima possibile. In questi giorni si è parlato tanto di Pogba e della possibilità che il francese venga annunciato a; se da una parte l’ex centrocampista dello United è realmente ad un passo dal tornare a vestite bianconero, dall’altra sembra che il primo colpo dellapossa essere. Andiamo a vedere di chi stiamo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc non molla #Zaniolo per l'attacco - DiMarzio : .@juventusfc U23, trovato l’accordo per la cessione di #Israel allo @Sporting_CP - DiMarzio : #Juve, sempre vivo l'interesse per David #Neres: anche il #Benfica sul giocatore - ZonaBianconeri : RT @FinoAllaFine_Tv: Mercoledì alle ore 21.00 inizia la nostra avventura #FinoallaFinetv un gruppo di amici #bianconeri che parlano di #bia… - cifra73 : È più forte di loro??????? -