Berrettini in finale all’Atp Stoccarda 2022: avversario, orario, canale e diretta streaming (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini ha raggiunto la finale dell’Atp 250 di Stoccarda 2022, dopo aver sconfitto l’ostico Oscar Otte al penultimo atto del torneo. Questa è la seconda volta all’ultimo atto del torneo tedesco per il tennista di Roma, già giunto sino in fondo nel 2019, con tanto di titolo conquistato; il classe ’96 sfiderà Andy Murray in finale. Il britannico è infatti uno specialista in queste condizioni di gioco. La finale con Berrettin protagonista è in programma domenica 12 giugno, a partire dalle ore 15.00. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming sia sul sito ufficiale dell’emittente che mediante l’ormai nota piattaforma SuperTennix. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Matteoha raggiunto ladell’Atp 250 di, dopo aver sconfitto l’ostico Oscar Otte al penultimo atto del torneo. Questa è la seconda volta all’ultimo atto del torneo tedesco per il tennista di Roma, già giunto sino in fondo nel 2019, con tanto di titolo conquistato; il classe ’96 sfiderà Andy Murray in. Il britannico è infatti uno specialista in queste condizioni di gioco. Lacon Berrettin protagonista è in programma domenica 12 giugno, a partire dalle ore 15.00. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesia sul sito ufficiale dell’emittente che mediante l’ormai nota piattaforma SuperTennix. In alternativa, ...

