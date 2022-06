Ucraina, a Mariupol cadaveri tra le macerie. Si rischia un’epidemia di colera (Di sabato 11 giugno 2022) Roma – “Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio serale, ha fatto il punto della situazione sul campo in un conflitto che continua a registrare ancora vittime. La guerra prosegue ormai da 108 giorni. “Le truppe ucraine – ha affermato Zelensky – stanno facendo di tutto per fermare l’offensiva degli occupanti, per quanto possibile. Per quanto lo consentono le armi pesanti, l’artiglieria moderna, tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner”. Secondo l’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, nella direzione di Lyman, le forze russe hanno “raggruppato le truppe e rifornito munizioni e scorte di carburante in preparazione dell’offensiva su Slovyansk e Siversk. Nella direzione di Severodonetsk – prosegue lo Stato maggiore ucraino -, il nemico sta ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 11 giugno 2022) Roma – “Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio serale, ha fatto il punto della situazione sul campo in un conflitto che continua a registrare ancora vittime. La guerra prosegue ormai da 108 giorni. “Le truppe ucraine – ha affermato Zelensky – stanno facendo di tutto per fermare l’offensiva degli occupanti, per quanto possibile. Per quanto lo consentono le armi pesanti, l’artiglieria moderna, tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner”. Secondo l’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, nella direzione di Lyman, le forze russe hanno “raggruppato le truppe e rifornito munizioni e scorte di carburante in preparazione dell’offensiva su Slovyansk e Siversk. Nella direzione di Severodonetsk – prosegue lo Stato maggiore ucraino -, il nemico sta ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze russe che occupano la città di Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuover… - repubblica : Guerra in Ucraina, sindaco di Mariupol: 'Russi demoliscono edifici senza rimuovere i cadaveri'. Biden: 'Zelensky no… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I russi hanno smantellato l'iscrizione monumentale del nome di Mariupol che accoglie i visitatori all'ing… - nestquotidiano : Ucraina, a Mariupol cadaveri tra le macerie. L’altro nemico adesso è il colera - lanf64 : #Ucraina. Venerdì la Commissione #Ue deciderà su status candidatura di #Kiev. Speriamo in un sì. Un no sarebbe tr… -