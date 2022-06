Salute, chi sopravvaluta il benessere rischia di più (Di sabato 11 giugno 2022) Gridare costantemente “al lupo” ad ogni piccolo problema di benessere è sicuramente sbagliato. C’è il pericolo che quando davvero accade qualcosa il fastidio venga meno considerato. Ma è importante saper riconoscere i segnali che il corpo ci invia, sotto forma di dolori, sintomi diversi e piccoli disturbi. E questo lo può fare solamente la conoscenza. Se non c’è questo fattore chiave, c’è il rischio di sopravvalutare la propria Salute, e questo può essere un boomerang che ci si ritorce contro, soprattutto quando gli anni avanzano. A dimostrare come le persone che ritengono di essere più malate ricorrono più frequentemente al medico e, al contrario, a sottolineare i rischi per chi non chiede mai pareri a chi potrebbe aiutarlo perché si sente sempre e comunque in forma arriva ora una ricerca tedesca condotta dagli esperti dell’Università ... Leggi su dilei (Di sabato 11 giugno 2022) Gridare costantemente “al lupo” ad ogni piccolo problema diè sicuramente sbagliato. C’è il pericolo che quando davvero accade qualcosa il fastidio venga meno considerato. Ma è importante saper riconoscere i segnali che il corpo ci invia, sotto forma di dolori, sintomi diversi e piccoli disturbi. E questo lo può fare solamente la conoscenza. Se non c’è questo fattore chiave, c’è il rischio dire la propria, e questo può essere un boomerang che ci si ritorce contro, soprattutto quando gli anni avanzano. A dimostrare come le persone che ritengono di essere più malate ricorrono più frequentemente al medico e, al contrario, a sottolineare i rischi per chi non chiede mai pareri a chi potrebbe aiutarlo perché si sente sempre e comunque in forma arriva ora una ricerca tedesca condotta dagli esperti dell’Università ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Semplifico: questo cambia totalmente le prospettive per chi ha un tumore della mammella. Peccato dovere parlare cos… - albertolupini : Diritti e agevolazioni per chi soffre di celiachia - usciamodalmedi1 : RT @NDroghe: @KattInForma Chi - nonostante le evidenze e le cronache - continua a sostenere l'irrazionale e controproducente (oltre che inu… - NDroghe : @KattInForma Chi - nonostante le evidenze e le cronache - continua a sostenere l'irrazionale e controproducente (ol… - marcolatini19 : Se vado al lavoro in bici non ho sconti da parte dello stato (non ho bolli Ztl etc etc) faccio movimento (dovrei mi… -