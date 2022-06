Putin se ne frega di tutto e tutti. Il Donbass è un cumulo di macerie fumanti e non molla neppure sul blocco dell’export del grano (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo 108 giorni di conflitto in Ucraina, la situazione nel Donbass è sempre più critica e la tregua appare una chimera. “Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass. La Russia vuole distruggere ogni città, ma l’esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti”. È questo il grido d’allarme lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che riassume la situazione al fronte. Una strenua difesa che continuerà “fin quando ci saranno armi pesanti e artiglieria moderna”. Ossia “ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner” ha spiegato il presidente. Donbass raso al suolo Che la situazione nel sud del Paese sia disastrosa lo fa capire anche Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv, con un post su Telegram. “Nelle ultime 24 ore i russi hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo 108 giorni di conflitto in Ucraina, la situazione nelè sempre più critica e la tregua appare una chimera. “Combattimenti molto feroci continuano nel. La Russia vuole distruggere ogni città, ma l’esercito ucraino sta facendo diper fermare le azioni aggressive degli occupanti”. È questo il grido d’allarme lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che riassume la situazione al fronte. Una strenua difesa che continuerà “fin quando ci saranno armi pesanti e artiglieria moderna”. Ossia “ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner” ha spiegato il presidente.raso al suolo Che la situazione nel sud del Paese sia disastrosa lo fa capire anche Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv, con un post su Telegram. “Nelle ultime 24 ore i russi hanno ...

Pubblicità

MovengoAnchio : RT @Marcodplodz: Se i fatti non contano più e contano solo le opinioni la mia è che la #Russia ha invaso l’#Ucraina, sta compiendo un genoc… - Presidente_SP : RT @Marcodplodz: Se i fatti non contano più e contano solo le opinioni la mia è che la #Russia ha invaso l’#Ucraina, sta compiendo un genoc… - ReBerengario : RT @Marcodplodz: Se i fatti non contano più e contano solo le opinioni la mia è che la #Russia ha invaso l’#Ucraina, sta compiendo un genoc… - Gab_Si_ : RT @lanf64: Il Presidente del #Senegal: '#Africa minacciata realmente dalla carestia. Lo sappiamo, ma a #Putin non gliene frega niente del… - G_Chinellato : @beppe_grillo Non ce ne frega un emerito c....senza gas e petrolio mio caro incompetente sognatore ad occhi aperti… -