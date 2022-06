Pride, a Roma il corteo per i diritti Lgbt con lo slogan “Torniamo a fare rumore”. FOTO (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo due anni di stop a causa del Covid, in migliaia sono scesi per le strade della Capitale per partecipare alla manifestazione. Madrina di queste edizione è la cantante Elodie, mentre il motto è un omaggio a Raffaella Carrà. Presenti il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo due anni di stop a causa del Covid, in migliaia sono scesi per le strade della Capitale per partecipare alla manifestazione. Madrina di queste edizione è la cantante Elodie, mentre il motto è un omaggio a Raffaella Carrà. Presenti il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

