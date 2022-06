L'offensiva russa rallenta, ma Kiev è a secco di munizioni (Di sabato 11 giugno 2022) Nonostante tutto l'esercito ucraino è riuscito a riprendere il controllo di almeno sette villaggi dell'oblast, la regione di Luhansk, mentre a Zaporizhzhia i russi sono stati ricacciati a non meno di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) Nonostante tutto l'esercito ucraino è riuscito a riprendere il controllo di almeno sette villaggi dell'oblast, la regione di Luhansk, mentre a Zaporizhzhia i russi sono stati ricacciati a non meno di ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #7giugno ci sono elementi per tornare a parlare della situazione sul campo dove è cominciata l’offensiva russa nel… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Aperta campagna anti-russa dai media italiani'. Putin sulle nuove armi all'Ucraina: 'Le schiaccia… - riotta : L'offensiva russa, come in Cecenia, avanza sulle macerie. #Ucraina arrestra #Severodonetsk sotto la pressione dell'… - ilPontormo : RT @itsmeback_: ????????Eccellente mappa animata dell'offensiva russa e degli attacchi alle infrastrutture in Ucraina dal 24/02/2022 al 25/05/2… - thewaterflea : RT @riannuzziGPC: Altrove in #Ucraina è in corso una caccia ai “collaborazionisti”. I servizi di sicurezza di Kiev arrestano e sottopongono… -