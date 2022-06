Il Milan sfida l’Inter per Bremer: Pobega è la chiave (Di sabato 11 giugno 2022) per arrivare al centrale brasiliano Importante indiscrezione riportata da Sky sul mercato del Milan. Secondo la nota emittente infatti, i rossoneri sarebbero piombati prepotentemente su Bremer aprendo un vero e proprio derby con l’Inter. Il Torino preferirebbe cederlo ai rossoneri dato l’Interesse dei granata per Tommaso Pobega, possibile contropartita tecnica dell’operazione. Il Milan non vorrebbe perderne il controllo ma i margini per trovare una quadra ci sono tutti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) per arrivare al centrale brasiliano Importante indiscrezione riportata da Sky sul mercato del. Secondo la nota emittente infatti, i rossoneri sarebbero piombati prepotentemente suaprendo un vero e proprio derby con. Il Torino preferirebbe cederlo ai rossoneri datoesse dei granata per Tommaso, possibile contropartita tecnica dell’operazione. Ilnon vorrebbe perderne il controllo ma i margini per trovare una quadra ci sono tutti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

