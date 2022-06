F1 | pagelle qualifiche GP Azerbaijan 2022 | pole position di Leclerc davanti a Perez e Verstappen

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) Terminano con ladilea Baku del GP di. In seconda posizione nella griglia di partenza ci sarà, seguito dae Sainz. Ecco ledei protagonisti in pista: CHARLES: 9 Ancora una volta una qualifica perfetta, sempre in controllo e bravo a piazzare proprio nel finale la zampata decisiva. Per lui sestastagionale, l’ottava di fila come Schumacher. Ora occorre fare bene anche in gara, per non sprecare quanto di buono fatto in questo sabato diazero. SERGIO: 8 Dopo la vittoria a Montecarlo, continua il bel momento per il messicano. Il pilota della Red Bull prova fino ...