F1, Ferrari: nessuna festa per la pole. Concentrazione sulla gara, servirà reattività con la strategia (Di sabato 11 giugno 2022) I numeri parlano chiaro: Charles Leclerc e Ferrari sono una specie di macchina da guerra nelle qualifiche in F1. A Baku, infatti, è arrivata la 15ma pole in carriera e la 15ma con la Rossa. Per il ragazzo del Principato si tratta dell’ottava prima fila consecutiva, eguagliando il record per un pilota della scuderia di Maranello, stabilito dal tedesco Michael Schumacher da Francia 2002 ad Australia 2003. Per Charles si tratta anche della seconda p.1 in Azerbaijan, ricordando il 2021. Detto questo, però, il sabato non fa punti e la Ferrari già negli scorsi GP si è trovata in questa condizione. Non a caso per Leclec questa è la sesta pole della stagione su otto round andati in scena, mentre nelle sette gare concluse la Red Bull ha vinto in cinque circostanze. Sarà necessario quindi partire piuttosto bene, perché le due ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) I numeri parlano chiaro: Charles Leclerc esono una specie di macchina da guerra nelle qualifiche in F1. A Baku, infatti, è arrivata la 15main carriera e la 15ma con la Rossa. Per il ragazzo del Principato si tratta dell’ottava prima fila consecutiva, eguagliando il record per un pilota della scuderia di Maranello, stabilito dal tedesco Michael Schumacher da Francia 2002 ad Australia 2003. Per Charles si tratta anche della seconda p.1 in Azerbaijan, ricordando il 2021. Detto questo, però, il sabato non fa punti e lagià negli scorsi GP si è trovata in questa condizione. Non a caso per Leclec questa è la sestadella stagione su otto round andati in scena, mentre nelle sette gare concluse la Red Bull ha vinto in cinque circostanze. Sarà necessario quindi partire piuttosto bene, perché le due ...

