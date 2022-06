Elezioni amministrative 2022 | ecco come e quando si vota - GUIDA

(Di sabato 11 giugno 2022) E' aperta la corsa tra le migliaia di candidati per conquistare uno degli oltre 12.600 posti da consigliere comunale in palio in 978...

Durante la settimana dal 4 al 9 giugno, la regione più citata sui social network in merito alledel 12 giugno è ancora una volta la Sicilia con 1160 post (150 in più rispetto alla settimana precedente). A seguire, anche questa settimana la Lombardia con 350 post (74 in ...Le2022 si terranno il 12 giugno in 975 comuni. Il turno di ballottaggio è fissato per il 26 giugno. In più l'election day accorperà anche i referendum sulla Giustizia promossi ...Le elezioni per il sindaco del Comune e della Città metropolitana di Messina hanno un’indubbia rilevanza nazionale, forse eguale a quella di Palermo. È un test che può decidere sull’evoluzione degli s ...Rien ne va plus. I giochi sono fatti. Oggi il silenzio elettorale, domani, dalle 7 alle 23, con una sola matita in mano, gli elettori del Comune ...