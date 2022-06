Sport – Koulibaly aspetta il Barcellona, l’offerta arriverà: i tempi (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Barcellona non ha alcuna intenzione di mollare Kalidou Koulibaly ed è pronto a fare un’offerta al Napoli attraverso l’agente Fali Ramadani. Aurelio De Laurentiis non ha alcun problema a vendere Koulibaly ma esige il pagamento di 40 milioni di euro. Al momento il Barcellona ha il mercato bloccato a causa di un buco da 500 milioni di euro di debiti. Ma il vice presidente ha fatto sapere che nella prossima settimana ci saranno delle riunioni per ripianare le perdite, anche attraverso l’impegno del patrimonio immobiliare del club. Barcellona: offerta a Koulibaly Secondo quanto riferisce Sport dalla Spagna, Kalidou Koulibaly è pronto ad attendere il club blaugrana senza creare alcun problema al Napoli. Ma sempre dalla Spagna informano che Fali Ramadani ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilnon ha alcuna intenzione di mollare Kalidoued è pronto a fare un’offerta al Napoli attraverso l’agente Fali Ramadani. Aurelio De Laurentiis non ha alcun problema a venderema esige il pagamento di 40 milioni di euro. Al momento ilha il mercato bloccato a causa di un buco da 500 milioni di euro di debiti. Ma il vice presidente ha fatto sapere che nella prossima settimana ci saranno delle riunioni per ripianare le perdite, anche attraverso l’impegno del patrimonio immobiliare del club.: offerta aSecondo quanto riferiscedalla Spagna, Kalidouè pronto ad attendere il club blaugrana senza creare alcun problema al Napoli. Ma sempre dalla Spagna informano che Fali Ramadani ...

Pubblicità

napolipiucom : Sport - Koulibaly aspetta il Barcellona, l'offerta arriverà: i tempi #Barcellona #Koulibaly #ForzaNapoliSempre… - gennarogear9 : Ramadani ha già incontrato De Laurentiis: #Koulibaly vuole il @FCBarcelona, che però non farà offerte prima di lugl… - MarioParisi83 : Contatti #Napoli #PSG chieste informazioni su #Koulibaly e #FabianRuiz le ultime dalla #France… - MarioParisi83 : Il #Barca può offrire Riqui Puig al #Napoli come contropartita per arrivare a #Koulibaly - vvlnapoli : Fumata grigia per Koulibaly: no al rinnovo, ma per ora resta: Frenata del Barcellona nuovo assalto a luglio altrime… -