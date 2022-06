'Propaganda Live', alle 21.15 su La7: ospiti di Diego Bianchi, Karma B e Ditonellapiaga (Di venerdì 10 giugno 2022) Propaganda Live torna questa sera, alle 21.15 su La7. Ospite di Diego Bianchi il giornalista Ezio Mauro, che parlerà del complicato momento legato alla guerra in Ucraina, oltre che della politica ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 giugno 2022)torna questa sera,21.15 su La7. Ospite diil giornalista Ezio Mauro, che parlerà del complicato momento legato alla guerra in Ucraina, oltre che della politica ...

Pubblicità

welikeduel : Cicogne, cavoli e topini dei denti: l'educazione sessuale di Valerio Aprea a #propagandalive @valerioaprea - welikeduel : Tarocchi, il nuovo cartoon di @makkox a #propagandalive - stefigasparini : RT @La7tv: #propagandalive Lo spiegone di Marco Damilano a Propaganda Live e il ricordo di Antonio La Forgia - Daniela54092686 : Quello che ha appena detto Ezio Mauro a Propaganda live è da sottoscrivere in toto,secondo me. - Rom_Lisa : RT @welikeduel: Antonio La Forgia, Fabio Ridolfi e la legge sul #finevita che non c'è. Il penultimo #spiegonedamilano a #propagandalive… -