Pillole per una Nuova Storia Letteraria 065 di Federico Sanguineti (Di venerdì 10 giugno 2022) Tema. Clarice Tartufari. Svolgo. Di Federico Sanguineti Clarice Gouzy, meglio nota come Clarice Tartufari (nata a Roma nel 1868, morta a Bagnore di Santa Fiora, vicino a Grosseto, nel 1933), di tutte le scrittrici del Novecento è la più ingiustamente dimenticata: orfana, fin da giovanissima, di entrambi i genitori, fu precoce autrice di testi poetici, teatrali e narrativi. Non sembra tuttavia che le abbia giovato il giudizio, da sottoscrivere senza riserve, formulato da Benedetto Croce quando, confrontandola con il premio Nobel Grazia Deledda, le riconobbe "temperamento assai più robusto, sguardo più ampio e un sentire più vigoroso e compatto". Fra le opere maggiormente riuscite, che la rendono superiore a Matilde Serao, Carolina Invernizio e Ada Negri, basterebbe ricordare, per il teatro, La testa ...

