“Perché rompi le balle al Cremlino? Vai in Ucraina e combatti” | Maurizio Costanzo se la prende con Giletti

La puntata di "Non è l'Arena" condotta a distanza, dalla piazza Rossa di Mosca con il Cremlino alle spalle (prima del malore), non è affatto piaciuta al giornalista e decano della televisione italiana Maurizio Costanzo che ha aspramente criticato Massimo Giletti e le sue scelte. Parole molto dure per commentare e giudicare quella decisione di raccontare la guerra in Ucraina presentandosi (fisicamente) dalla sponda russa. Costanzo-Giletti, la lite a distanza sul viaggio a Mosca Lo sfogo di Maurizio Costanzo su Massimo Giletti è arrivato nel corso della trasmissione radiofonica "Facciamo finta che" che il decano della televisione italiana conduce su Radio 101 in compagnia di Carlotta Quadri. E proprio questa mattina, ...

