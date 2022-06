Palazzo Mosti, ok in giunta al Piano Assunzioni per il 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giunta presieduta dal sindaco Mastella ha dato via libera alla misura che prevede 13 Assunzioni a tempo indeterminato, cinque a tempo determinato e tre – per assistenti sociali – ‘eterofinanziate’ e in deroga al Piano. Nella medesima seduta, approvato anche il Piano delle tariffe per la mensa scolastica per cui è previsto il ritorno al regime pre-Covid. La giunta, inoltre, ha approvato il Bilancio di Previsione. “Il Previsionale – afferma in proposito l’assessora alle Finanze Maria Carmela Serluca – risente del vertiginoso aumento delle utenze energetiche che rappresenta oggi un’ autentica emergenza nazionale e che suscita preoccupazione diffuse a tutti i livelli, a partire dal Governo centrale. Il caro-energia ha costretto anche quest’amministrazione ad una stretta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLapresieduta dal sindaco Mastella ha dato via libera alla misura che prevede 13a tempo indeterminato, cinque a tempo determinato e tre – per assistenti sociali – ‘eterofinanziate’ e in deroga al. Nella medesima seduta, approvato anche ildelle tariffe per la mensa scolastica per cui è previsto il ritorno al regime pre-Covid. La, inoltre, ha approvato il Bilancio di Previsione. “Il Previsionale – afferma in proposito l’assessora alle Finanze Maria Carmela Serluca – risente del vertiginoso aumento delle utenze energetiche che rappresenta oggi un’ autentica emergenza nazionale e che suscita preoccupazione diffuse a tutti i livelli, a partire dal Governo centrale. Il caro-energia ha costretto anche quest’amministrazione ad una stretta ...

