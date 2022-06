Furti a turisti e rapine nei negozi di Roma, i Carabinieri arrestano 11 malviventi (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Negli ultimi due giorni, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di controlli in diverse zone della Capitale mirati a prevenire i reati predatori ai danni dei turisti e degli esercizi commerciali, ponendo un’attenzione particolare anche sul fronte dei Furti in appartamento. Il bilancio dell’attività è di 11 persone arrestate. Nello specifico, in zona piazza Mazzini, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno fermato, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, un’auto con a bordo due cittadini georgiani di 39 e 45 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L’atteggiamento eccessivamente nervoso dei due ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, rinvenendo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– Negli ultimi due giorni, idel Gruppo dihanno eseguito una serie di controlli in diverse zone della Capitale mirati a prevenire i reati predatori ai danni deie degli esercizi commerciali, ponendo un’attenzione particolare anche sul fronte deiin appartamento. Il bilancio dell’attività è di 11 persone arrestate. Nello specifico, in zona piazza Mazzini, idel Nucleo Operativo della CompagniaTrionfale hanno fermato, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, un’auto con a bordo due cittadini georgiani di 39 e 45 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L’atteggiamento eccessivamente nervoso dei due ha spinto iad approfondire le verifiche, rinvenendo ...

