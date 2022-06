Elicottero disperso | continuano le ricerche tra Emilia-Romagna e Toscana | a lavoro anche unità cinofile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sono riprese in mattinata ledell’scomparso giovedì sull’Appennino tosco-no. Il velivolo, partito dall’aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, è stato rilevato per l’ultima volta nella zona di Pievepelago, nel Modenese. Decollato alle 9 e 30, ha presto smesso di dare segnali, travolto dal maltempo sugli Appennini. Era diretto a Resana, nel trevigiano. Stava effettuando, infatti, servizio di spola per il trasporto di buyer straniere in visita alle aziende italiane. A bordo sei passeggeri stranieri (quattro cittadini turchi e due libanesi) e il pilota, Corrado Levorin, originario di Padova. Trentatré anni, il pilota lavora per la Avio S.r.l., società specializzata nel trasporto di passeggeri con base operativa all’aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene. Levorin ha conseguito la licenza di pilota ...