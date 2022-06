Deliveroo: al via le consegne anche a Cisterna di Latina, Frascati, Genzano e Albano (Di venerdì 10 giugno 2022) Cresce e si amplia il servizio di consegne gestito da Deliveroo la popolare piattaforma che consente di ricevere i nostri piatti preferiti ovunque ci troviamo. In vista dell’estate l’azienda ha comunicato l’estensione ad altre città dalle quali sarà possibile richiedere il delivery. Ecco dunque tutte le novità. Le nuove città dove saranno disponibili le consegne Quali saranno dunque le nuove città dalle quali sarà possibile ordinare a domicilio? Questo l’elenco completo: Catanzaro Lido Capoterra Alba Adriatica Diano Marina Chiavari Sestri Levante Santa Margherita Ligure Bellaria-Igea Marina Cesenatico Rosignano Marittimo Caltagirone Ostuni Carovigno Francavilla Fontana Oria Corato Mercato San Severino Fisciano Baronissi Gubbio Bra Valsamoggia Cittadella Recanati Deliveroo ad Albano, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Cresce e si amplia il servizio digestito dala popolare piattaforma che consente di ricevere i nostri piatti preferiti ovunque ci troviamo. In vista dell’estate l’azienda ha comunicato l’estensione ad altre città dalle quali sarà possibile richiedere il delivery. Ecco dunque tutte le novità. Le nuove città dove saranno disponibili leQuali saranno dunque le nuove città dalle quali sarà possibile ordinare a domicilio? Questo l’elenco completo: Catanzaro Lido Capoterra Alba Adriatica Diano Marina Chiavari Sestri Levante Santa Margherita Ligure Bellaria-Igea Marina Cesenatico Rosignano Marittimo Caltagirone Ostuni Carovigno Francavilla Fontana Oria Corato Mercato San Severino Fisciano Baronissi Gubbio Bra Valsamoggia Cittadella Recanatiad, ...

