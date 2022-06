Coronavirus, report Iss – Torna a salire l’incidenza: è a 222 casi per 100mila abitanti. Giù l’indice Rt e l’occupazione dei posti letto (Di venerdì 10 giugno 2022) Torna a salire l’incidenza settimanale dei casi di Coronavirus in Italia. Lo rivela l’ultimo report diffuso dall’Istituto superiore di sanità che nei 7 giorni tra il 3 e il 9 giugno ha visto il dato crescere da 207 a 222 contagi ogni 100mila abitanti. Cala invece l’indice Rt che nel periodo compreso tra il 18 e il 31 maggio si è attestato allo 0,75 rispetto allo 0,82 della settimana precedente. Continua comunque a scendere la pressione sui reparti Covid negli ospedali italiani. Al 9 giugno, il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2% rispetto al 2,3% della settimana precedente, il 2 giugno. Quello invece negli altri reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus cala di 0,5 punti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022)settimanale deidiin Italia. Lo rivela l’ultimodiffuso dall’Istituto superiore di sanità che nei 7 giorni tra il 3 e il 9 giugno ha visto il dato crescere da 207 a 222 contagi ogni. Cala inveceRt che nel periodo compreso tra il 18 e il 31 maggio si è attestato allo 0,75 rispetto allo 0,82 della settimana precedente. Continua comunque a scendere la pressione sui reparti Covid negli ospedali italiani. Al 9 giugno, il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2% rispetto al 2,3% della settimana precedente, il 2 giugno. Quello invece negli altri reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti dacala di 0,5 punti ...

