Conference League 2022/23, squadre ungheresi in corsa

Conclusa la stagione, si pensa già a quello che verrà. Per quanto riguarda la Conference League 2022/23 ci sono tre squadre ungheresi in corsa, seppur partendo dal secondo turno preliminare. Si tratta di Kisvárda, Puskás Academy e MOL Vidi, rispettivamente seconda, terza e quarta in OTP Bank Liga 2021/22, vinta – senza troppe sorprese – dal Ferencváros, che a sua volta si giocherà un'opportunità in Europa League.

squadre ungheresi in Conference League: il calendario

Il percorso delle squadre ungheresi in Conference League 2022/23 sarà sicuramente molto complesso, dato che le tre compagini magiare prenderanno parte ...

