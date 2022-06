Carta d’identità elettronica | sospesi gli Open Day

Leggi su funweek

(Di venerdì 10 giugno 2022) In concomitanza del voto per i referendum abrogativi dell’11 e il 12 giugno sonogliDay per le carteelettroniche sia nei Municipi che negli ex Punti Informativi Turistici del centro. A Roma, fa sapere l’assessorato al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, gliDay torneranno già a partire dalle prossime settimane, sia nei Municipi che negli ex PIT. Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di fototessera, di unadi pagamento elettronico e del vecchio documento. Funweek.