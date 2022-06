“Si sono lasciati, ora è ufficiale: brutta notizia per i fan di Temptation Island (Di giovedì 9 giugno 2022) ; arriva la conferma che nessuno avrebbe voluto sentire. Le voci sulla loro presunta rottura erano nell’aria da diversi mesi. Anche lei, ospite a Verissimo qualche mese fa, non aveva smentito che ci fosse una crisi. Solo qualche ora fa, però, è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 9 giugno 2022) ; arriva la conferma che nessuno avrebbe voluto sentire. Le voci sulla loro presunta rottura erano nell’aria da diversi mesi. Anche lei, ospite a Verissimo qualche mese fa, non aveva smentito che ci fosse una crisi. Solo qualche ora fa, però, è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AngelaS1772 : @LaEle010282 Ma la alcune non vogliono capire che non si sono mai lasciati ..sempre detto io - inupipurin : @giaylor tipo un altro è che mi sono svegliata nel mezzo della notte in hotel perché pensavo di aver perso i soldi… - fabmar78 : RT @SandraM0027: @cugusi1952 Sbagliato, nei referendum l'astensione è un modo di esprimersi. Per esempio rifiutare di votare su temi tecnic… - PDUmorista : #AnnaPettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati 'Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano pian… - saraepunto : @mariateresacip @angelo_cennamo Avendone 56 sono lì, precisa precisa con tutta la pena che posso provare, ma va ben… -