Renzi | Calenda e il Pd stanno sprecando l’occasione contro il bipopulismo

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nei manuali di scienza della politica, il termine tecnico è “hannorottoercà”. Non passa giorno senza che i protagonisti dell’area liberal-democratica litighino come mocciosi su piattaforme social che trasformerebbero in macchiette anche giganti come Salvemini e Rosselli, figuriamoci i loro da noi amatissimi epigoni. L’area liberaldemocratica in Italia è storicamente minoritaria quanto a consensi: un tempo si diceva che si sarebbe potuta riunire all’interno di una cabina telefonica o alle cene di famiglia dei Croce e dei Carandini, mentre nel 1989 ha dato pessima prova di sé costruendo una litigiosa lista alle Europee, il Polo laico, che racimolò un misero quattro per cento e spiccioli, ovvero più o meno quanto vale oggi l’unione (che peraltro non c’è) tra Azione, Italia Viva e Più Europa. Eppure la strada che porta a dama è segnata: i leader devono mettersi d’accordo comportandosi da ...