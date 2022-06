Pentathlon, Coppa del Mondo: Francesca Tognetti in finale ad Ankara (Di giovedì 9 giugno 2022) Altra grande soddisfazione per Francesca Tognetti. L’atleta dei Carabinieri ha conquistato la finale nella quarta tappa della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno a Ankara, in Turchia, grazie al secondo posto nella semifinale “B” con 1068 punti alle spalle della britannica Kate French (1074) e davanti alla turca Ilke Ozyuksel (1067). Fuori di un soffio l’altra azzurra Aurora Tognetti (Carabinieri), decima con 1059 e prima delle escluse. Niente da fare anche per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Maria Lea Lopez (Carabinieri), che nella semifinale “A” hanno chiuso rispettivamente decima (1051) e tredicesima (1032). Al comando la svedese Marlena Jawaid (1070) che ha preceduto la tedesca Rebecca Langrehr (1070) e l’egiziana Salma Abdelmaksoud (1070). ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Altra grande soddisfazione per. L’atleta dei Carabinieri ha conquistato lanella quarta tappa della World Cup 2022 diModerno a, in Turchia, grazie al secondo posto nella semi“B” con 1068 punti alle spalle della britannica Kate French (1074) e davanti alla turca Ilke Ozyuksel (1067). Fuori di un soffio l’altra azzurra Aurora(Carabinieri), decima con 1059 e prima delle escluse. Niente da fare anche per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Maria Lea Lopez (Carabinieri), che nella semi“A” hanno chiuso rispettivamente decima (1051) e tredicesima (1032). Al comando la svedese Marlena Jawaid (1070) che ha preceduto la tedesca Rebecca Langrehr (1070) e l’egiziana Salma Abdelmaksoud (1070). ...

Advertising

sportface2016 : #Pentathlon, Coppa del Mondo: Francesca #Tognetti in finale ad #Ankara - newsfresche : RT @OA_Sport: Poker italiano in Turchia! - OA_Sport : Poker italiano in Turchia! -