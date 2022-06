Le Pentole vuote tornano in piazza, Carrus (Federconsumatori): “Quest’Italia chiede aiuto” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 10 giugno le Pentole vuote tornano in piazza e con loro le associazioni di consumatori che hanno promosso coralmente questa iniziativa. L’appuntamento principale è quello in Capitale, a Roma in piazza SS. Apostoli, ma altre piazze di altre città si riempiranno di rabbia e stoviglie perentoriamente vuote, a simboleggiare la difficoltà di mettere finanche un piatto a tavola. Ad esempio, a Milano l’appuntamento è alle 10.00 in via Vivaio angolo corso Monforte, mentre a Napoli alle 11.00 in piazza del Plebiscito proprio di fronte alla Prefettura. Il senso della protesta è quello di chiedere al Governo interventi urgenti per far fronte al caro-vita che ha “avuto un impatto terrificante” sulle economie famigliari. “Le Pentole ... Leggi su fmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 10 giugno leine con loro le associazioni di consumatori che hanno promosso coralmente questa iniziativa. L’appuntamento principale è quello in Capitale, a Roma inSS. Apostoli, ma altre piazze di altre città si riempiranno di rabbia e stoviglie perentoriamente, a simboleggiare la difficoltà di mettere finanche un piatto a tavola. Ad esempio, a Milano l’appuntamento è alle 10.00 in via Vivaio angolo corso Monforte, mentre a Napoli alle 11.00 indel Plebiscito proprio di fronte alla Prefettura. Il senso della protesta è quello dire al Governo interventi urgenti per far fronte al caro-vita che ha “avuto un impatto terrificante” sulle economie famigliari. “Le...

