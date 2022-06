Il dopo Zingaretti è un rebus | la candidatura di Leodori nel Lazio inguaia Letta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 giugno 2022) Danielescende ufficialmente in campo per la presidenza della Regionee va in pressing sul Partito democratico, chiedendo, per la scelta del candidato governatore, quelle primarie che «non debbono essere viste come un pericolo» da parte del Nazareno. Il segretario Dem Enrico, infatti - confidano fonti democratiche - sarebbe preoccupato dal rischio che la consultazione della base si trasformi in una conta fratricida tra correnti, di cui farebbe volentieri a meno, magari trovando la sintesi con un big in grado di pacificare il campo. Ma il dado, almeno per quanto riguarda, è tratto. Allo Chalet del Lago, nella suggestiva cornice dell'Eur, il vicepresidente della Regionerompe gli indugi e davanti a circa mille persone annuncia: «Mi candido alle primarie. Darò il mio ...