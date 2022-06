Dopo 52 anni il Nanga Parbat restituisce il secondo scarpone di Gunther Messner: confermata la tesi di Reinhold (Di giovedì 9 giugno 2022) Il corpo dell'alpinista ed esploratore italiano, fratello minore di Reinhold, fu ritrovato nel 2005 a 4600 metri di quota. I resti furono cremati, ma parti di alcune ossa furono riportate in Italia Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) Il corpo dell'alpinista ed esploratore italiano, fratello minore di, fu ritrovato nel 2005 a 4600 metri di quota. I resti furono cremati, ma parti di alcune ossa furono riportate in Italia

