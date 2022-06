Avvoltoio si posa in volo sul deltaplano | video

Advertising

RaiNews

La paura è unpaziente che aspetta, pronto a intimorire, bloccare, soffocare la nostra ... ma non ha forza, non ha potere se non le diamo spazio!il telefono nel portaoggetti. La rabbia ...La paura è unpaziente che aspetta, pronto a intimorire, bloccare, soffocare la nostra ... ma non ha forza, non ha potere se non le diamo spazio!il telefono nel portaoggetti. La rabbia ... Video - Volare vicino a un avvoltoio nero: il rapace si posa sul parapendio durante la planata Il parahawking è un'attività che combina il parapendio con la falconeria. I rapaci sono addestrati a volare con il parapendio, guidandoli verso le correnti termiche ascensionali ...