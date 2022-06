Auto | stop alla vendita di veicoli GPL | diesel e benzina dal 2035

(Di giovedì 9 giugno 2022) Decisione storica da parte dell’UE che ha stabilito la deadline oltre la quale non sarà più possibile venderea GPL,nel territorio dell’Unione: dalinfatti scatterà loper questa tipologie di vetture. La proposta rientrava nel pacchetto denominato “Fit For 55” volto a contrastare i cambiamenti climatici con una serie di misure ad hoc per ridurre l’inquinamento.dalIl Parlamento Europeo ha ratificato la decisione con 339 voti a favore, 249 contrari e 24 astenuti. Si tratta, come detto, di una decisione rivoluzionaria in ottica green ma che potrebbe avere ripercussioni sul comparto italiano dellevetture. L’emendamento che prevedeva invece la riduzione ...

È il nuovo allarme lanciato dal direttore dell'Anfia Gianmarco Giorda dopo il via libera dell'Europarlamento allo stop alle vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035. 'L'elettrico a oggi non...' Giulio Tremonti ha raccontato un aneddoto risalente ai tempi in cui era ministro dell'Economia per esprimere la sua contrarietà allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel che è stato votato dall'Unione europea e che partirà dal 2035. 'Si tratta di una botta tremenda', ha dichiarato Tremonti, ospite di Barbara Palombelli. Gli ambientalisti: primo passo verso il green deal. Ma le aziende: 70mila posti a rischio. I sindacati: governare la transizione per non perdere occupazione. Le ambizioni del Green Deal iniziano a fare i conti con la realtà. Il primo round di votazioni del pacchetto "FitFor55" ha scatenato un duro scontro all'interno della maggioranza che sostiene…