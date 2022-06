Allontanare le mosche senza insetticida: il metodo del barattolo (Di giovedì 9 giugno 2022) Le mosche disturbano e portano batteri, ma abbiamo scoperto come Allontanare questi insetti in modo efficace, con un semplice barattolo! Gli spray in commercio fanno il loro dovere, questo è indubbio, ma a quale costo? Elevato per le nostre tasche, ma soprattutto per l’ambiente! Inoltre rendono l’aria irrespirabile e non ci lasciano certo godere le serate all’aperto. Meglio ricorrere ad un metodo naturale, inodore per noi, ma potentissimo per il nostro scopo. Curiose vero? Allora iniziamo! e altri rimedi naturali Per questo rimedio naturale non dovrete far altro che recarvi in dispensa e afferrare la bottiglia dell’aceto. Procuratevi poi delle foglioline di menta fresca e inseritele in un barattolo di vetro. Colmatelo con l’aceto e lasciate macerare la miscela per una settimana. La combinazione dei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 9 giugno 2022) Ledisturbano e portano batteri, ma abbiamo scoperto comequesti insetti in modo efficace, con un semplice! Gli spray in commercio fanno il loro dovere, questo è indubbio, ma a quale costo? Elevato per le nostre tasche, ma soprattutto per l’ambiente! Inoltre rendono l’aria irrespirabile e non ci lasciano certo godere le serate all’aperto. Meglio ricorrere ad unnaturale, inodore per noi, ma potentissimo per il nostro scopo. Curiose vero? Allora iniziamo! e altri rimedi naturali Per questo rimedio naturale non dovrete far altro che recarvi in dispensa e afferrare la bottiglia dell’aceto. Procuratevi poi delle foglioline di menta fresca e inseritele in undi vetro. Colmatelo con l’aceto e lasciate macerare la miscela per una settimana. La combinazione dei ...

