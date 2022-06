Torna il Premio 2031, oltre 1 milione di euro per startup e PMI innovative (Di mercoledì 8 giugno 2022) Anche quest’anno Torna il Premio 2031, il “Premio dei premi” rivolto al mondo dell’innovazione: 41 tipologie di Premio, fra contributi in denaro, partnership e percorsi di mentorship, rivolti a startup e PMI che siano “costruttori” di un futuro sostenibile, inedito e che abbia un occhio al sociale. Come funziona il Premio 2031 Il Premio 2031, conosciuto anche come ex Premio Marzotto, dal 2010 a oggi ha elargito a startup italiane e innovatori oltre 10 milioni di euro tra premi e percorsi di affiancamento, con 7000 startup attive, più di 500 application annue, 41 premi, 14 Corporate, 26 Incubatori, Acceleratori, Parchi Scientifici ... Leggi su fmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Anche quest’annoil, il “dei premi” rivolto al mondo dell’innovazione: 41 tipologie di, fra contributi in denaro, partnership e percorsi di mentorship, rivolti ae PMI che siano “costruttori” di un futuro sostenibile, inedito e che abbia un occhio al sociale. Come funziona ilIl, conosciuto anche come exMarzotto, dal 2010 a oggi ha elargito aitaliane e innovatori10 milioni ditra premi e percorsi di affiancamento, con 7000attive, più di 500 application annue, 41 premi, 14 Corporate, 26 Incubatori, Acceleratori, Parchi Scientifici ...

