Pobega, il Torino si rassegna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tommaso Pobega non resterà al Torino. Il centrocampista, autore di un campionato molto positivo sotto la Mole, rientrerà al Milan... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tommasonon resterà al. Il centrocampista, autore di un campionato molto positivo sotto la Mole, rientrerà al Milan...

Advertising

infoitsport : Corriere Torino: 'Affare Bremer, l'Inter pronta ad offrire Pinamonti. Addio Pobega' - infoitsport : Corriere Torino: “L’Inter ci prova per Bremer. Il Milan blocca Pobega” - LV26KS : Contando che Pobegà non dovrebbe rimanere a Torino... ?? - milansette : Corriere di Torino - Il Milan ha comunicato a Pobega che rientra nei piani rossoneri per la prossima... #acmilan… - milansette : Corriere di Torino - Il Milan ha comunicato a Pobega che rientra nei piani rossoneri per la prossima... -