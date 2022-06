Lory Del Santo | che gaffe | su Instagram si commenta e si elogia da sola ' Sei grande | ti adoro'

Advertising

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - MalumaIlyas : RT @dailydrama2022: 08 Giugno 2022 Lory Del Santo si autoccomenta sotto il suo ultimo post Instagram - sorrisosolotuo : Ma è uno scherzo la roba di Lory Del Santo ?? No perché altrimenti fa troppo ridere Ma del resto da un’amica de… - DonnaGlamour : Lory Del Santo, gaffe social: si fa i complimenti da sola e “insulta” Ilary, Savino e Luxuria - erikapretti21 : RT @Soleil_stasi: Livello autostima: LORY DEL SANTO ???? -

Santo non ha preso benissimo la propria eliminazione dall'Isola dei Famosi. A poche ore dalla sua uscita dal reality si è lasciata andare su Twitter a una serie di commenti in seconda persona ...Santo, 63 anni, una donna che ha avuto la sventura di perdere due figli e che cerca faticosamente di rialzarsi, rimettendosi in gioco, lunedì sera è stata eliminata dall'Isola dei famosi, ...Quando si parla di Lory Del Santo non ci si annoia mai e proprio poche ore fa ne ha combinata una delle sue. A poche ore dall'eliminazione da L'Isola dei Famosi 2022 contro Pamela Petrarolo, l'ormai e ...Fa un po’ sorridere, un po’ fa tenerezza. Lory Del Santo, 63 anni, una donna che ha avuto la sventura di perdere due figli e che cerca faticosamente di rialzarsi, rimettendosi in gioco, lunedì sera è ...