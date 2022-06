(Di mercoledì 8 giugno 2022) L’attore e modello statunitenseè al centro della presentazione della nuova collezioneEyewear da uomo. Il servizio fotografico è stato realizzato da Steven Klein a New York. I filmati, invece, sono stati girati con una telecamera a mano per rendere al meglio il carisma, il talento e il fascino dell’artista americano. Il

Advertising

infoitsport : Cole Sprouse indossa i nuovi occhiali Versace - hufflexmoony : mi chiedevo perché stavate parlando di cole sprouse ma ora mi sto pentendo di averlo cercato - velenoallamela : L’ultima foto di Cole Sprouse. - _chiavirg10_ : @niallfallito ora sappiamo che cole sprouse ha un culo - stuckwithmydog : Por chismosa le vi la cola a cole sprouse -

Tebigeek

... citiamo la piccola partecipazione nell'opera prima di Asia Argento alla regia, cioè Ingannevole è il cuore più di ogni cosa , con Dylan e, Marilyn Manson , Ornella Muti , Michael Pitt ,...Riguardo ad attori e personaggi principali, troviamo KJ Apa alias Archie Andrews ; Lili Reinhart nel ruolo di Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge enei panni di Jughead Jones,... Cole Sprouse diventa nuda in una foto apparentemente photoshoppata, le star di "Riverdale" e i fan Ironia, fascino e mascolinità: così Cole Sprouse presenta la campagna promozionale della nuova capsule-collection di occhiali Versace.Cole Sprouse mostra un nuovo look con una lunga barba su Instagram: è uno spoiler su quello che vedremo in Riverdale