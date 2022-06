Calendario Nations League 2022/2023: programma, orari e tv di mercoledì 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Calendario completo, con gli orari e la diretta tv, delle partite di mercoledì 8 giugno per quanto riguarda la Nations League 2022/2023. Continuano le seconde giornate della competizione e tocca di nuovo al Belgio, sconfitto nel primo match del gruppo contro l’Olanda e che quindi cercherà i primi punti nella competizione. Attenzione al Gruppo 1 della Lega B. A causa del play-off europeo per la qualificazione ai Mondiali che vedeva coinvolti Ucraina e Scozia, la prima giornata è slittata ad oggi. programma MERCOLEDI’ 8 giugno mercoledì 8 giugno PRIMA GIORNATA Ore 20:45 Irlanda-Ucraina Ore 20:45 Scozia-Armenia SECONDA GIORNATA Ore 20:45 Belgio-Polonia Ore 20:45 Galles-Olanda ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilcompleto, con glie la diretta tv, delle partite diper quanto riguarda la. Continuano le seconde giornate della competizione e tocca di nuovo al Belgio, sconfitto nel primo match del gruppo contro l’Olanda e che quindi cercherà i primi punti nella competizione. Attenzione al Gruppo 1 della Lega B. A causa del play-off europeo per la qualificazione ai Mondiali che vedeva coinvolti Ucraina e Scozia, la prima giornata è slittata ad oggi.MERCOLEDI’ 8PRIMA GIORNATA Ore 20:45 Irlanda-Ucraina Ore 20:45 Scozia-Armenia SECONDA GIORNATA Ore 20:45 Belgio-Polonia Ore 20:45 Galles-Olanda ...

