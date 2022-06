Cagliari, ora è anche ufficiale: Fabio Liverani è il nuovo allenatore. Il comunicato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fabio Liverani è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari. Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato di una firma imminente, arrivata nella serata di mercoledì. Di seguito il comunicato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 8 giugno 2022)è ufficialmente ildel. Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato di una firma imminente, arrivata nella serata di mercoledì. Di seguito il...

