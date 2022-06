Bernardeschi-Napoli: cifre e dettagli da limare, le ultime (Di mercoledì 8 giugno 2022) È di ieri la notizia che l’affare tra il Napoli e l’esterno offensivo della Juventus Federico Bernardeschi è in dirittura d’arrivo. Sono da limare gli ultimi dettagli per concludere l’accordo e portare l’ex bianconero in casa azzurra a parametro zero. FOTO: Getty Images, Bernardeschi Napoli Juve Bernardeschi andrà a sostituire uno tra Lozano e Politano, con più probabilità il secondo che avrebbe chiesto al Napoli la cessione alla ricerca di una nuova destinazione. Secondo quando riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il Napoli avrebbe offerto all’attaccante italiano un contratto fino al 2026 per 2,5 milioni di euro l’anno, mentre il calciatore ne vorrebbe 3. Le ultime ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) È di ieri la notizia che l’affare tra ile l’esterno offensivo della Juventus Federicoè in dirittura d’arrivo. Sono dagli ultimiper concludere l’accordo e portare l’ex bianconero in casa azzurra a parametro zero. FOTO: Getty Images,Juveandrà a sostituire uno tra Lozano e Politano, con più probabilità il secondo che avrebbe chiesto alla cessione alla ricerca di una nuova destinazione. Secondo quando riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, ilavrebbe offerto all’attaccante italiano un contratto fino al 2026 per 2,5 milioni di euro l’anno, mentre il calciatore ne vorrebbe 3. Le...

Advertising

DiMarzio : Il @sscnapoli è vicino a Federico #Bernardeschi. Piace anche #Deulofeu - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PASSI AVANTI PER BERNARDSCHI Giocatore molto vicino, pronti 4 anni di contratto #SkySport… - SkySport : Napoli: Bernardeschi si è convinto, il 'sì' è più vicino. Le news di calciomercato #SkySport #Napoli #Bernardeschi… - newromantici : Sono andata a dormire Mi sveglio: - Mertens alla Lazio - Koulibaly al Barca E come se non bastasse -Bernardeschi vi… - serieB123 : Calciomercato, le ultime notizie dell’8 giugno in diretta: Juve su Berardi, Bernardeschi vicino al Napoli… -